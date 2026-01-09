Північ Покровська під контролем Сил оборони, ворога стримують у Мирнограді, – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті. За його словами, там щоденно відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Сирський зазначив, що працює безпосередньо у військових підрозділах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. За його оцінкою, російські війська посилюють тиск на українські оборонні позиції, перекидають додаткові резерви та намагаються знайти можливості для просування. Зокрема, противник застосовує інфільтраційні дії та регулярно проводить штурмові атаки.

Водночас українські сили продовжують активну оборону.

“Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону”, – йдеться в повідомленні.

За результатами доповідей із місць Сирський уточнив завдання для командирів армійських корпусів і бригад. Він також визначив низку конкретних заходів для посилення стійкості оборони та забезпечення стабільної роботи ключових логістичних маршрутів, від яких залежить постачання боєприпасів і підкріплень.

Окремо Головнокомандувач наголосив, що пріоритетом залишається збереження бойових спроможностей підрозділів і життя українських військових.

За його словами, бої на цьому напрямку вирізняються високою інтенсивністю та швидкою зміною обстановки, однак українські військові діють злагоджено та професійно. Сирський подякував солдатам, сержантам і офіцерам, зазначивши, що завдяки їхнім діям противник зазнає значних втрат, а Покровськ і Мирноград залишаються під контролем України.