Війна

Українські «Примари» знищили 8 ворожих цілей у Криму

Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за два тижні знищили вісім ворожих цілей в окупованому Криму.

"Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому півострові. За останні два тижні - вісім влучних ударів по об’єктах військової інфраструктури окупантів", - повідомляє ГУР.

Дрони "Примар" уразили: фронтовий бомбардувальник Су-24; антену в радіопрозорому куполі; радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2"; БпЛА "Оріон"; дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот"; вантажний потяг та "Урал" російських військ.

Фото: ГУР.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаГУРокупантикримдрони
