Науковці шокували: недосип скорочує життя не гірше за цигарки

Хронічний недосип руйнує організм швидше, ніж вважалося. Нове дослідження Oregon Health & Science University (OHSU) показало: регулярний сон менше ніж 7 годин на добу суттєво скорочує тривалість життя та збільшує ризик смертності від різних захворювань.

За впливом на здоров’я недосип поступається лише курінню — і значно «випереджає» неправильне харчування чи нестачу фізичної активності.

Що з’ясували вчені

Дослідники проаналізували дані CDC за 2019–2025 роки, порівнюючи тривалість сну з показниками смертності у різних округах США. Виявилося:

люди, які сплять менше 7–9 годин , мають до 30% вищу ймовірність передчасної смерті ;

страждають передусім мозок, серце та імунна система ;

недосип пришвидшує розвиток хронічних хвороб, старіння та погіршує здатність організму відновлюватися.

Провідний автор дослідження професор Ендрю МакГілл зазначив, що сила негативного ефекту виявилася «значно більшою, ніж очікували навіть самі науковці».

Чому недосип такий небезпечний

Хронічна нестача сну:

підвищує артеріальний тиск та ризик інсульту;

викликає гормональні збої, що прискорюють старіння;

послаблює здатність мозку очищуватися від токсинів;

руйнує імунну систему, роблячи організм більш вразливим до інфекцій і раку.

Скільки треба спати

Фахівці радять дорослим спати 7–9 годин щоночі. І додають: навіть «легкий» недосип у 1–2 години, але регулярно, має кумулятивний руйнівний ефект.