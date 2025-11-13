Медики з'ясували, дефіцит якого вітаміну значно скорочує тривалість життя

Низький рівень вітаміну D пов'язаний з численними негативними наслідками для здоров'я, а також може значно збільшити ризик передчасної смерті. Таким чином, достатній рівень "сонячного вітаміну" також сприяє подовженню життя.

Короткий огляд найважливішого:

Дослідники з Вищої школи медичних та стоматологічних наук Університету Ніїгати (Японія) вивчали зв'язок між рівнем вітаміну D у крові та загальною смертністю.

Аналізувалися показники крові понад 8000 дорослих протягом одинадцятирічного періоду спостереження.

Учасники з найнижчим рівнем вітаміну D мали приблизно на 46% підвищений ризик смерті протягом періоду спостереження порівняно з тими, хто мав найвищий рівень.

Навіть відносно невелике зниження рівня вітаміну D призводило до значного підвищення смертності.

Отже, хороший запас вітаміну D може позитивно впливати на тривалість життя.

Вітамін D: Важливий для здоров'я та імунітету

Вже давно відомо, що вітамін D має значний вплив на наше здоров'я. Він регулює обмін кальцію, зміцнює імунну систему та впливає на поділ клітин. Є також ознаки того, що дефіцит цього вітаміну може бути пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, інфекцій та раку.

Вплив на тривалість життя?

Японська дослідницька група з «Вищої школи медичних та стоматологічних наук Університету Ніїгата» провела довгострокове дослідження, щоб підтвердити вплив дефіциту вітаміну D на ризик передчасної смерті. Результати когортного дослідження, яке тривало понад одинадцять років, були опубліковані в авторитетному «Британському журналі харчування» (British Journal of Nutrition).

У дослідженні взяли участь 8285 дорослих віком від 40 до 74 років. Вчені вивчали зв'язок між концентрацією 25-гідроксивітаміну D (основної форми зберігання вітаміну D) у крові та загальною смертністю.

Дефіцит вітаміну D збільшує ризик передчасної смерті

Дослідження показало, що учасники з найнижчим рівнем вітаміну D мали на 46% вищий ризик смерті протягом періоду спостереження, ніж ті, хто мав найвищий рівень.

Особливо вражає те, що навіть відносно невеликі відмінності у рівнях вітаміну D мали помітний ефект. Зниження концентрації приблизно на десять наномолів на літр (нмоль/л) нижче норми значно підвищувало загальну смертність.

Загалом, результати показують, що низький рівень вітаміну D тісно пов'язаний з підвищеним ризиком смерті, і що навіть помірний дефіцит може мати значні наслідки для здоров'я, – наголошують дослідники.

Як уникнути дефіциту

Ці дані підкреслюють, наскільки важливим є достатнє постачання вітаміну D для довгострокового здоров'я.

Групи ризику: Особливу увагу на рівень вітаміну D слід звертати людям похилого віку та тим, хто мало перебуває на сонці.

Рекомендації: Достатнє споживання вітаміну D забезпечується через активний відпочинок на свіжому повітрі , збалансоване харчування та, за необхідності, додаткові добавки в осінні та зимові місяці.

Важливо: В ідеалі, дефіцит має бути спочатку діагностований лікарем, а прийом добавок має здійснюватися під медичним наглядом, з контролем ефекту за допомогою аналізів крові.

Рівень вітаміну D все частіше розглядається як ключовий фактор для довшого та здоровішого життя.

