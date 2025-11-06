Медики з'ясували, коли накорисніше пити каву

Нові дані, отримані в ході масштабного дослідження, свідчать, що час доби, коли ми п'ємо каву, може мати вирішальне значення для нашого здоров'я та тривалості життя. Зокрема, регулярне вживання кави вранці значно знижує загальний ризик передчасної смерті та смерті від серцево-судинних захворювань, тоді як кава, спожита протягом дня, таких переваг не дає.

Короткий Огляд Ключових Фактів

Час має значення: Дослідження за участю понад 40 000 осіб показало, що саме час щоденного споживання кави впливає на ризик смертельних серцево-судинних захворювань та загальну смертність.

Ранкова перевага: Протягом 9–10 років спостереження, учасники, які вживали каву переважно вранці , мали значно знижений ризик смерті від серцево-судинних захворювань та зниження загальної смертності .

Відсутність ефекту вдень: Учасники, які пили каву протягом дня , не мали суттєво нижчого ризику передчасної смерті порівняно з тими, хто не вживав кави взагалі.

Пріоритет часу над кількістю: Загалом, час споживання кави виявився більш впливовим на здоров'я, ніж сама кількість випитих чашок.

Деталі Дослідження

Дослідження, проведене за участю експертів із Тулейнського університету, вивчало зв'язок між часовою тенденцією споживання кави та загальною/причинною смертністю. Результати були опубліковані в авторитетному виданні European Heart Journal.

Науковці проаналізували дані 40 725 дорослих, які брали участь у Національному обстеженні здоров'я та харчування (1999–2018), а також додатково оцінили моделі споживання кави у 1463 учасників іншого дослідження. Ці дані були зіставлені зі смертністю та причинами смерті учасників протягом майже десятиліття.

Вплив Ранкової Чашки

Згідно з висновками, близько 36% учасників пили каву переважно до обіду. Порівняно з тими, хто не вживав кави (48% учасників), регулярне вживання кави вранці було пов'язане з:

Зниженням загального ризику передчасної смерті на 16%.

Зниженням ризику передчасної смерті від серцево-судинних захворювань на 31%.

«Це перше дослідження, яке вивчає зв’язок між часом споживання кави та її наслідками для здоров’я. Наші результати показують, що важливо не лише те, чи п’єте ви каву і скільки, але й час доби, коли ви її п’єте», – пояснює автор дослідження, доктор Лу Ці.

Кількість Проти Часу

Цікаво, що зниження ризику передчасної смерті зберігалося для тих, хто вживав дві-три або більше трьох чашок кави вранці. Хоча при споживанні лише однієї ранкової чашки зниження ризику було менш вираженим, ключовим залишається факт: ризик передчасної смерті не був нижчим серед учасників, які пили каву протягом дня, ніж серед тих, хто кави не пив взагалі.

Можливі Пояснення

Одним із можливих пояснень переваги ранкової кави є її вплив на циркадні ритми. Доктор Ці припускає, що вживання кави вдень або ввечері може порушити природний добовий ритм і рівень гормонів, таких як мелатонін, що, своєю чергою, може збільшувати фактори серцево-судинного ризику.

Висновок дослідження однозначний: вживання кави вранці може мати значний позитивний вплив на тривалість життя та знижує ризик передчасної смерті, особливо від серцево-судинних захворювань.

