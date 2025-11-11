Чи справді гарячий суп допомагає від застуди, з'ясували лікарі

Нове оглядове дослідження, проведене за участю експертів Університету Західної Шотландії (UWS), надає початкові наукові докази того, що гарячі супи можуть допомогти зменшити тяжкість симптомів і скоротити тривалість гострих респіраторних інфекцій (ГРІ).

Суп, зокрема класичний курячий бульйон, віддавна вважається ефективним домашнім засобом від застуди. Але чи підтверджує це сучасна наука? Оглядове дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, вивчило наукові дані щодо терапевтичного ефекту різних видів супів при гострих респіраторних інфекціях.

Суп як Втручання: Що Аналізували Дослідники?

Дослідники проаналізували наукові бази даних, зосереджуючись на роботах, де суп використовувався як цілеспрямоване втручання у дорослих з ГРІ. Було ідентифіковано чотири релевантні дослідження, що відповідали критеріям.

Досліджувані супи варіювалися:

Класичний курячий бульйон.

Складні суміші овочів (морква, цибуля, шпинат, буряк), зернових, бобових, трав і спецій (петрушка, коріандр, м'ята).

Спеціалізовані трав'яні супи з відомими імуномодулюючими та протизапальними інгредієнтами, такими як женьшень, імбир та кориця.

Результати: Позитивний, Хоча й Обмежений Ефект

Згідно з результатами огляду, суп справді може допомагати при гострих респіраторних захворюваннях, хоча його ефект є помірним.

Зменшення Симптомів та Тривалості: Кілька досліджень зафіксували невелике, але помітне зменшення тяжкості симптомів та скорочення тривалості хвороби в середньому від одного до 2,5 днів.

Зниження Запальних Маркерів: Два дослідження також показали зниження рівня запальних маркерів у крові, таких як інтерлейкін-6 (IL-6), фактор некрозу пухлини-альфа (TNF-α) та С-реактивний білок (CRP). Це свідчить про пом'якшувальний вплив на запальні процеси в організмі.

Важливо зазначити, що включені дослідження не вивчали вплив супу на загальне самопочуття чи непрацездатність, які є важливими факторами у повсякденному житті.

Висновок: Суп Варто Скуштувати

Дослідники роблять висновок, що, незважаючи на невелику кількість доказів, огляд надає початкові наукові свідчення того, що споживання гарячого супу може зробити невеликий, але позитивний внесок у полегшення симптомів застуди.

Рекомендація експертів: Вживання теплого курячого супу або спеціальних овочевих бульйонів з лікарськими травами при перших ознаках застуди, ймовірно, є гарним рішенням. Це не тільки забезпечує організм рідиною та поживними речовинами, але й може покращити суб'єктивне самопочуття та потенційно скоротити тривалість хвороби.