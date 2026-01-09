У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу: 4 загиблих та 25 постраждалих

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи з ліквідації наслідків російського масштабного обстрілу Києва. Про це інформує пресцентр ДСНС.

У ДСНС зауважили, що рятувальники працювали з ночі у кількох районах міста. Ворожий удар забрав життя чотирьох людей, серед них — працівник швидкої допомоги, 25 громадян отримали поранення.

"… внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них 5 рятувальників. На жаль, 4 людини загинули. 32 особи врятовано. Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям. Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", — йдеться у повідомленні.

ForUA нагадує, у ніч на 9 січня російська армія здійснила чергову масовану атаку на Україну, головним чином на Київ. Застосувала балістичні та крилаті ракети, ударні дрони.

Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури — 13, одна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 22 крилаті ракети.