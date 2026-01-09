Українське посольство в США повідомило, що серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США російського судна Bella 1 є громадяни України.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на інформацію, отриману від посольства.

Як зазначили у відомстві, дипломати перебувають "в постійному контакті з американськими компетентними органами". Також вже поінформували Держдепартамент США щодо необхідності забезпечення консульського доступу до українських громадян.

Наступні кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин.

"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами", — йдеться у повідомленні.

ForUA нагадує, 7 січня американські силовики взяли під контроль два танкери, зокрема, судно Bella 1 під російським прапором. Їх вони переслідували більш ніж два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським для уникнення правосуддя.

В РФ заявили, що у відповідь на їхнє звернення президент США розпорядився звільнити двох російських громадян, членів екіпажу танкера Bella 1.

Також ми пповыдомляли, що 9 січня Сполучені Штати затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ. Цього разу йдеться про Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.