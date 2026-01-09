Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 9 січня підписав Указ №39/2026 про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.
Згідно з документом, до персонального складу Ставки увійшли:
- Сергій Боев — заступник Міністра оборони України;
- Кирило Буданов — Керівник Офісу Президента України;
- Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Водночас зі складу Ставки виведено Сергія Дейнека.
Зміни ухвалені на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України".
