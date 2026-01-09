﻿
Полiтика

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 9 січня підписав Указ №39/2026 про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Згідно з документом, до персонального складу Ставки увійшли:

  • Сергій Боев — заступник Міністра оборони України;
  • Кирило Буданов — Керівник Офісу Президента України;
  • Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Водночас зі складу Ставки виведено Сергія Дейнека.

Зміни ухвалені на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України".

ForUA нагадує, 8 січня Президент Володимир Зеленський призначив нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Глава держави підписав відповідні укази.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийкадрові зміниСтавка верховного головнокомандувачауказ президента
