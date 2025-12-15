Енергетичний шантаж Кремля: Київ і Схід на порозі блекауту

Україна цієї зими може опинитися на межі масштабних блекаутів через удари рф. Про це пише The Washington Post.

Росія різко посилила атаки на українську енергосистему саме взимку, коли споживання електроенергії максимальне. З жовтня дрони й ракети системно б’ють по електростанціях, підстанціях і лініях передачі, що вже призвело до найгірших відключень світла за весь час війни.

Лише в листопаді росія запустила майже 5 тисяч ракет і дронів — у кілька разів більше, ніж на початку року, і значну частину з них спрямувала саме на енергетику.

За словами українських та європейських посадовців, під загрозою — магістральні мережі, які передають електроенергію із заходу на схід країни. Їхнє руйнування може фактично розділити енергосистему та залишити частину регіонів без світла на тривалий час.

Енергетики кажуть: система поки тримається, але запас міцності мінімальний. Світло взимку залишатиметься нестабільним, а ризик масштабних блекаутів зберігається по всій країні.