Українець на мотоциклі намагався втекти за кордон

Ввечері 13 грудня до пункту пропуску "Порубне" на мотоциклі прибув громадянин України.

Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався, знаючи, що не має підстав для виїзду з України, повідомляє ДПСУ.



Тож чоловік просто спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску до сусідньої країни.

Прикордонники Чернівецького загону миттєво подали команду "Бар'єр" та затримали порушника за допомогою засобів примусової зупинки.



Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження. Відносно затриманого склали адмінпротоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

Порушника та мотоцикл передали представникам Нацполіції.