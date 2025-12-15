ЄС готує нові санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі

Міністр закордонних справ Франції Франсуа Барро анонсував нові санкційні рішення ЄС проти дотичних до "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.

Під нові санкції ЄС потраплять дев’ять компаній, які, як вважають, обходять санкції Євросоюзу проти "тіньового флоту" РФ – судноплавних компаній, які співпрацюють з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснефть", повідомляє "Європейська правда".



"Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання. Зокрема, йдеться про санкції, які будуть погоджені сьогодні проти Ксав’є Моро – особи франко-російського походження, який зараз проживає у Росії і транслює пропаганду Кремля та Джона Марка Дугана", – додав він, нагадавши, що його вважають причетним до дезінформаційної кампанії Storm 1516.