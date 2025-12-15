﻿
Полiтика

ЄС готує нові санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі

ЄС готує нові санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі

Міністр закордонних справ Франції Франсуа Барро анонсував нові санкційні рішення ЄС проти дотичних до "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.

Під нові санкції ЄС потраплять дев’ять компаній, які, як вважають, обходять санкції Євросоюзу проти "тіньового флоту" РФ – судноплавних компаній, які співпрацюють з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснефть", повідомляє "Європейська правда".

"Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання. Зокрема, йдеться про санкції, які будуть погоджені сьогодні проти Ксав’є Моро – особи франко-російського походження, який зараз проживає у Росії і транслює пропаганду Кремля та Джона Марка Дугана", – додав він, нагадавши, що його вважають причетним до дезінформаційної кампанії Storm 1516. 

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЄСсанкції
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українська тенісистка виграла престижний міжнародний турнір
Спорт 15.12.2025 10:14:09
Українська тенісистка виграла престижний міжнародний турнір
Читати
Ситуація на Донеччині: окупанти мають частковий успіх
Війна 15.12.2025 09:52:13
Ситуація на Донеччині: окупанти мають частковий успіх
Читати
Теракт у Сіднеї: число жертв зросло до 16, серед них дитина
Надзвичайні події 15.12.2025 09:34:36
Теракт у Сіднеї: число жертв зросло до 16, серед них дитина
Читати

Популярнi статтi