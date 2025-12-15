Природний прорив: рослина з узбережжя Бразилії може стати новою зброєю проти ревматизму

У Бразилії та деяких африканських країнах Alternanthera littoralis P. Beauv. століттями використовувалася як лікарська рослина для лікування запалення та болю. Нове дослідження підтверджує її ефективність, зокрема проти ревматичних захворювань. Бразильська дослідницька група досліджувала протизапальну, знеболювальну та протиревматичну дію етанольного екстракту з надземної частини Alternanthera littoralis та опублікувала багатообіцяючі результати в «Журналі етнофармакології».

Однак негайне клінічне використання поки що не може бути рекомендовано. Для забезпечення безпеки, ефективності та фармацевтичної якості необхідні подальші токсикологічні аналізи, клінічні випробування та стандартизація екстракту.

Дослідницька група також зазначила, що для терапевтичного використання необхідні подальші регуляторні кроки, але дійшла висновку, що загальний потенціал лікарської рослини видається надзвичайно перспективним.

Наскільки ефективна Alternanthera littoralis?

Дослідники пояснюють, що Alternanthera littoralis походить з бразильського узбережжя та традиційно використовується для боротьби з мікробними інфекціями та паразитарними зараженнями. Також кажуть, що ця лікарська рослина ефективна проти запалення та болю.

У своєму новому дослідженні дослідники спробували оцінити, чи можна насправді довести ці ефекти та наскільки безпечним є застосування Alternanthera littoralis.

Фітохімічний аналіз лікарської рослини

Спочатку було проведено фітохімічний аналіз рослини для визначення основних біоактивних сполук у етанольному екстракті її надземних частин, а потім досліджено протизапальну ефективність на експериментальних моделях артриту, пояснюють дослідники.

Нарешті, токсикологічні аналізи та відповідні випробування були проведені на мишах, додає автор дослідження, професор Аріель Крістіна Арена з UNESP – Державного університету Пауліста.

Протизапальний та знеболювальний

Загалом, дослідження демонструє протизапальну, знеболювальну та ревматичну дію рослини та надає фармакологічну основу для її застосування, а також для оцінки її безпеки.

Етанольний екстракт Alternanthera littoralis значно зменшив запалення у лабораторних тварин, і «на тваринних моделях ми спостерігали зменшення набряку, покращення параметрів суглобів та модуляцію медіаторів запалення, що свідчить про антиоксидантну та тканинозахисну дію», – сказав професор Арена.

Перспективний терапевтичний потенціал

Це дослідження підкреслює лікувальний потенціал рослини та забезпечує міцну наукову основу для майбутніх доклінічних досліджень та розробки рослинних препаратів. Профіль безпеки в терапевтичних дозах також свідчить про перспективне застосування у людей.