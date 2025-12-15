Рашистські шахеди стали вдвічі небезпечнішими

Російська армія модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136, оснастивши їх подвійною бойовою частиною, загальна маса якої сягає близько 100 кілограмів. Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш), оприлюднивши фото нової модифікації дрона.

За словами експерта, така модернізація значно підвищує руйнівну силу дронів-камікадзе. «Подвійна бойова частина на “Шахеді”. Загалом — 100 кг», — прокоментував Бескрестнов.

Фахівці зазначають, що збільшена маса бойової частини робить атаки значно небезпечнішими. Дрони здатні завдавати потужних ударів по житлових будинках, військових об’єктах і критичній інфраструктурі, зокрема енергетичних системах.

Також експерти звертають увагу, що нові «Шахеди» можуть уражати більші площі і спричиняти більше руйнувань після вибуху, що підвищує ризик для цивільного населення та енергетичних об’єктів.

Застосування дронів із подвоєною бойовою частиною ускладнює оборону та протиповітряну систему, адже удари стають потужнішими і менш передбачуваними. Водночас, українські військові продовжують вдосконалювати методи виявлення та перехоплення дронів, щоб мінімізувати шкоду від таких атак.

