Війна

Росія атакувала лікарню дронами: Зеленський звернувся до партнерів щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських військ у ніч на понеділок, 5 січня. За його словами, ворог застосував проти України 165 ударних безпілотників, із яких близько 100 — дрони типу «Shahed».

Глава держави повідомив, що під удар потрапила лікарня в Києві з діючим стаціонаром. Через обстріл пацієнтів довелося терміново евакуювати. Внаслідок атаки є постраждалі, одна людина загинула.

«Сьогодні вночі російська армія “перемогла” ще одну лікарню — у Києві — з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним», — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент наголосив, що зруйнований медзаклад буде відновлено, як і інші об’єкти, пошкоджені внаслідок російських ударів. За його словами, в регіонах, де зафіксовані нові руйнування та відключення, уже працюють ремонтні бригади, енергетики та екстрені служби.

Окремо Зеленський звернувся до міжнародних партнерів, підкресливши постійну потребу України в системах протиповітряної оборони, фінансуванні виробництва дронів-перехоплювачів та обладнанні для енергетичної інфраструктури.

«ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів — щодня, обладнання для енергетики — щодня. Працюватимемо цього тижня з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою», — зазначив президент.

Він подякував усім країнам і людям, які продовжують підтримувати Україну та її громадян.

 Автор: Галина Роюк

