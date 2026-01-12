Словаччина згортає будь-яку допомогу Україні

Топпосадовці Словаччини — президент Петер Пеллегріні, голова Національної ради Ріхард Раші та премʼєр-міністр Роберт Фіцо — одностайно висловилися за припинення військової допомоги Україні. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Також у Братиславі заявили, що Словаччина не надсилатиме своїх військовослужбовців і не братиме участі в гарантіях великого кредиту, який пропонує Європейська комісія. Водночас керівництво країни наголошує, що Європейський Союз залишається для Словаччини ключовим політичним і економічним простором.

Премʼєр-міністр Роберт Фіцо при цьому заявив, що Євросоюз, на його думку, переживає найглибшу кризу за всю свою історію. За його словами, Словаччина має уникати ризику стати «жертвою значних зрушень», які можуть відбутися в Європі.

Фіцо також наголосив, що для нього пріоритетом є збереження людських життів, незалежно від національності. Він заявив, що життя російських і українських громадян для нього мають таку ж цінність, як і життя громадян інших країн Європи та США. «Жодних солдатів, жодної зброї, жодних військових позик», — підсумував премʼєр-міністр, окресливши позицію уряду щодо подальшної участі Словаччини у військовій підтримці України.

