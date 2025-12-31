﻿
Спорт

ФК "Шахтар" віддав Лосенка в оренду клубу MLS

Вихованець донецького "Шахтаря" Іван Лосенко на правах оренди виступатиме за канадський "Монреаль", який виступає в MLS.

Про це повідомила пресслужба "гірників" на офіційному сайті клубу.

– 21-річний півзахисник Іван Лосенко на правах оренди виступатиме за канадський Монреаль, – йдеться у повідомленні.

Угода між "Шахтарем" та "Монреалем" розрахована на один рік із можливістю продовження ще на два роки.

Перехід Лосенка також підтвердили у "Монреалі". Там зазначили, що матимуть опцію повного викупу контракту футболіста. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Хто такий Іван Лосенко

21-річний Іван Лосенко родом із Білозерського, Донецької області та є вихованцем академії гірників.

У складі Шахтаря U-19 здобував срібло юнацького чемпіонату України у 2024 році та провів 16 матчів в Юнацькій лізі УЄФА. У сезоні-2024/25 виступав в оренді за Інгулець, а в першій половині сезону-2025/26 був в оренді у Кудрівці.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

орендаФК ШахтарНовини спортуфутболістІван Лисенко
