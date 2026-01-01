Сина принцеси Норвегії обвинувачують у зґвалтуванні та домашньому насильстві

У Норвегії фіксують різке зростання звернень жінок щодо домашнього насилля та сексуальних домагань. Це відбувається на тлі підготовки до суду над Маріусом Боргом Гейбі. Він є 28-річним сином норвезької кронпринцеси Метте-Маріт. Керівниця профільної організації Мей Брітт Бухауг зазначила, що відкритість у цій справі допомагає руйнувати давні табу.
Судовий процес розпочнеться у лютому. Гейбі висунули 32 звинувачення, серед яких чотири епізоди зґвалтування. Також його підозрюють у знущанні з колишньої партнерки та незаконних зйомках жінок. Адвокат Петар Секулич стверджує, що його клієнт заперечує більшість звинувачень у насильстві.
“Він надасть детальну версію подій під час судового засідання”, – додав юрист.
Цей скандал серйозно вдарив по репутації королівської родини та активізував республіканські рухи. Кількість прихильників скасування монархії в країні зросла втричі за останні два роки. Крейг Ааен-Стокдейл назвав ситуацію “тривалим омніскандалом”, що плямує майбутніх спадкоємців престолу.
Ба більше, багато норвежців почали переглядати своє ставлення до інституту королівської влади.
Окрім звинувачень у насильстві, у новій книзі Гейбі закидають торгівлю наркотиками в Осло. Сам підсудний ці закиди відкидає. Мей Брітт Бухауг вважає, що розголос навколо цієї трагедії спонукає жінок частіше просити про допомогу.
Автор: Богдан Моримух
“Хоч це і трагедія, справа допомагає розірвати тишу навколо зґвалтувань та партнерського насильства”, – наголосила вона.