Трамп роздратований затягуванням переговорів і вимагає швидкого миру в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив різке невдоволення тривалими та безрезультатними перемовинами щодо врегулювання війни в Україні. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, Трамп закликає перейти від багатогодинних обговорень до конкретних дій, спрямованих на швидке припинення бойових дій.

Левітт зазначила, що американський лідер «надзвичайно розчарований обома сторонами конфлікту». Невдоволення стосується як дій Росії як агресора, так і небажання України та її європейських партнерів оперативно погоджувати умови для припинення вогню.

У Білому домі підкреслюють, що Трамп вимагає негайного переходу до реалізації мирного плану, а не його постійного обговорення. За його словами, затягування переговорів лише продовжує страждання та дестабілізує Європу.

Очікується, що адміністрація Трампа посилить тиск на союзників по НАТО та українське керівництво, щоб пришвидшити ухвалення рішень. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про важливий раунд консультацій із США, присвячений одному з трьох ключових документів — договору про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, що раніше американський лідер похвалив «губи-кулемети» представниці Білого дому. «Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте чому? Тому що у нас правильна політика!» – зазначив він.

У подібній манері американський лідер Дональд Трамп висловився про Левітт і в жовтні. На борту літака Air Force One він заявив, що її губи рухаються з величезною швидкістю, порівнявши рух з кулеметом. При цьому американський лідер зазначив, що Левітт чудово справляється зі своїми обов’язками.