У Києві затримали зрадницю

СБУ затримала у Києві колаборантку, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф у тимчасово захопленій частині Донеччини.

Зловмисницею виявилась 64-річна мешканка Макіївки, яка на початку окупації громади підтримала рашистів і погодилася на їхню «пропозицію» очолити місцевий дитсадок, повідомляє СБУ.



Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу.



Після призначення на «посаду» фігурантка почала запроваджувати у цьому закладі «освітні стандарти» рф.



Під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами.



Колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою.



Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення.

Фото: СБУ.