Україна на межі темряви: чи вистоїть енергосистема при -10°С

Тривалі морози з температурами -10°С і нижче протягом тижня можуть призвести до необхідності введення аварійних та погодинних відключень електроенергії у всіх регіонах країни.

«Якщо протягом тижня протримається мороз нижче -10°С, споживання електроенергії зросте значно. Забезпечити його ні за рахунок експорту, ні за рахунок внутрішніх джерел буде неможливо. Тому доведеться застосовувати графіки аварійних та погодинних відключень», — повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону

Він зазначив, що серйозного погіршення ситуації порівняно з нинішнім станом очікувати не слід, адже підвищене навантаження лягає на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень. «Більше ніж чотири черги відключень малоймовірні, якщо не відбудуться нові удари по енергетичній інфраструктурі», — додав голова Укренерго.

Енергетики закликають населення раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години, аби мінімізувати ризик відключень під час морозів.

Як повідомляло раніше ForUa, блекаути та сезонний попит пришвидшують подорожчання харчів в Україні.