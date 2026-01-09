﻿
Війна

РФ вдарила по Львівщині ракетою середнього радіусу дії «Орєшнік» (Відео)

Служба безпеки України повідомила про виявлення уламків російської балістичної ракети, якою війська РФ завдали удару по Львівській області в ніч на 9 січня. За попередніми даними, знайдені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік».

У СБУ зазначили, що серед вилучених деталей — блок стабілізації та наведення, який є фактичним керувальним центром ракети, елементи двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, а також сопла з платформи блоку розведення та інші частини.

Усі уламки отримали статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертні дослідження.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї ракети по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку Російської Федерації. За попередньою інформацією, пуск ракети «Орєшнік» середнього радіусу дії класу «земля – земля» було здійснено з російського полігону «Капустин Яр».

У спецслужбі наголосили, що, атакувавши цивільні об’єкти поблизу кордону з Європейським Союзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Наразі слідчі СБУ встановлюють усі обставини удару, а також осіб, причетних до його організації та виконання, щоб притягнути винних до відповідальности.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУрашистиОрєшніквоєнний злочин
