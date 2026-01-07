У четвер, 8 січня, в усіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Про це поінформували в НЕК "Укренерго".

Там пояснили обмеження необхідними заходами через чергові російські ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти. У компанії не конкретизували графіки погодинних обмежень та графіки обмеження потужності для промисловості.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — повідомили в "Укренерго".

Також нагадали про потребу в ощадливому споживанні електроенергії.

Ситуація з атаками по енергооб’єктах 7 січня

За даними Міністерства енергетики, російська армія продовжує здійснювати атаки по об’єктах енергоінфраструктури у низці областей. Вранці 7 січня ситуація в енергосистемі країни залишалася складною, проте контрольованою. РФ атакувала об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській області, що знеструмило споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.