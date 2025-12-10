Блекаути та сезонний попит пришвидшують подорожчання харчів в Україні

Відключення електроенергії в Україні стають одним із ключових чинників зростання цін на харчові продукти. Про це повідомив в етері «Громадського радіо» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, багато виробників вимушені працювати на промислових генераторах, які спалюють близько 25 літрів дизельного пального за годину, що значно збільшує собівартість продукції. Найчутливішими до блекаутів виявляються молочна та м’ясна продукція, які потребують безперервного живлення, а також тепличні овочі.

Втім, відсутність світла — не єдина причина зростання цін. Марчук підкреслив, що на ринку також діють фактори продовольчої інфляції, яка нині становить близько 15,5%, та передріздвяний сезон, який традиційно стимулює підвищення попиту без відповідного збільшення пропозиції. Це, за його словами, додатково підтягує ціни вгору.

За останній місяць окремі категорії продуктів показали суттєве подорожчання: молоко — майже на 5%, хліб — більш ніж на 3%, тепличні овочі — понад на 10%, м’ясо — на 2–3%. Марчук прогнозує, що в умовах знеструмлень та зростання сезонного попиту вартість продуктів може збільшитися ще на 5–10%. Імпортні товари також можуть подорожчати через коливання курсу долара.

Водночас аграрій звернув увагу, що нинішнє зростання цін менш різке, ніж під час перших масових блекаутів восени 2022 року. Тоді виробники були змушені купувати генератори, що значно вплинуло на їхні витрати. Зараз же основні витрати припадають на заправку та обслуговування вже наявної техніки. Марчук також припускає, що вже у січні деякі продукти можуть подешевшати, оскільки після святкового періоду попит на них традиційно падає.