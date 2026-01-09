Непотизм по-американськи: NYT дізналося, що друг Трампа виграв тендер на стратегічне родовище літію в Україні

Тендер на розробку одного з найбільших родовищ літію в Україні виграв консорціум, який має тісні зв’язки з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The New York Times.

Йдеться про літієве родовище «Добра» у Кіровоградській області, розташоване між селами Новостанкувата і Тернове. За даними Державної служби геології та надр, площа ділянки становить 17 квадратних кілометрів. Родовище вважають одним із найбільших в Україні за запасами літію — стратегічного ресурсу для виробництва акумуляторів та іншої високотехнологічної продукції.

Окрім літію, в надрах «Доброї» можуть міститися танталові, ніобієві, рубідієві, берилієві, олов’яні, цезієвмісні й вольфрамові руди, а також золото. Розробка родовища здійснюватиметься за контрактом про розподіл продукції, який дозволяє інвесторам вести видобуток в обмін на частку продукції для держави.

До складу консорціуму-переможця входить Рональд С. Лаудер — спадкоємець косметичної імперії та давній знайомий Дональда Трампа ще з часів навчання у коледжі. Як зазначає NYT, саме він свого часу популяризував серед оточення Трампа ідею купівлі багатої на ресурси Гренландії. Іншим учасником консорціуму є компанія TechMet — енергетична фірма, частка в якій належить інвестиційному агентству уряду США, створеному під час першого президентського терміну Трампа.

Двоє членів української урядової конкурсної комісії на умовах анонімності заявили журналістам, що не було жодного фаворитизму, а консорціум переміг, оскільки найкраще відповідав вимогам тендеру. Водночас видання звертає увагу на потенційний конфлікт інтересів: Міжнародна фінансова корпорація розвитку США, яка представляє американську сторону в так званій «угоді про надра» з Україною, володіє часткою в TechMet — учаснику консорціуму-переможця.

Мінімальний обсяг інвестицій, визначений умовами тендеру, становив 179 мільйонів доларів, однак, за словами члена комісії, фінансові зобов’язання переможця були значно вищими. Водночас експерти наголошують, що шлях від інвестицій до реального видобутку буде тривалим. Консорціум має провести повноцінну геологічну розвідку, оцінити комерційну доцільність проєкту та профінансувати інфраструктуру. За оцінками галузі, від відкриття родовища до початку промислового видобутку зазвичай минає близько 15 років.

Контекстом угоди є підписаний у 2025 році договір між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови, відомий у публічному просторі як «угода про надра». Українська влада наголошує, що держава зберігає повний контроль над надрами та видає ліцензії на видобуток. Половина коштів від рентних платежів за новими ліцензіями спрямовується до фонду відбудови. Перелік ресурсів, на які поширюється угода, охоплює 57 видів корисних копалин, зокрема літій, рідкісні метали, титан, нафту та газ.

Раніше в уряді повідомляли, що Україна та США планують упродовж півтора року запустити щонайменше три проєкти з видобутку корисних копалин у межах цієї угоди.