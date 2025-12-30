﻿
Латвія добудувала 300-кілометровий паркан на кордоні з РФ

У грудні завершили останні секції 280-кілометрового паркану на кордоні Латвії і Росії, будівництво якого тривало кілька років і який став одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни у сфері нацбезпеки.

Загальний бюджет склав 166 млн євро, у будівництві брали участь шість підрядників. На деяких болотистих ділянках процес був особливо складним і паркан довелося ставити фактично на понтоні, повідомляє LSM.

Ще 20 мільйонів наступного року інвестують в облаштування інфраструктури для патрулювання та технічних засобів контролю, ця робота має закінчитись до кінця 2026 року.

Зараз прикордонники та МВС проводять спільні інспекції добудованого паркану і перевіряють якість. 

У Прикордонній службі зазначили, що ситуація на латвійсько-російському кордоні загалом стабільна, але трапляються поодинокі випадки його нелегального перетину. За словами прикордонників, поява паркану суттєво полегшує їм роботу. 

Паркан на кордоні з Білоруссю довжиною майже 145 км Латвія добудувала ще влітку 2024 року.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіякордонЛатвіяпаркан
