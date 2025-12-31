﻿
Війна

Путін наказав розширити буферну зону на північному сході України

Путін наказав розширити буферну зону на північному сході України

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ у 2026 році розширити так звану буферну зону на територіях Сумської та Харківської областей, що межують із Росією. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, передає Reuters.

За словами Герасимова, він уже проінспектував угруповання військ Північ, яке відповідає за цей напрямок. Дане військове з’єднання було створене на початку 2024 року. Офіційною метою його діяльності Кремль називає створення зони безпеки вздовж кордону та відтіснення підрозділів Збройних сил України вглиб їхньої власної території.

Ця заява з’явилася на тлі погроз Москви відповісти на чергову нібито атаку на резиденцію російського президента.

Українська сторона категорично відкинула звинувачення РФ. У Києві заявили, що подібні маніпуляції Кремля є спробою зірвати потенційні мирні переговори та виправдати подальшу агресію, оскільки повномасштабна війна триває вже майже чотири роки.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

буферна зонапутінВалерій Герасимов
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Перші видання "Володаря перснів" пішли з молотка за 250 тис. доларів
Культура 31.12.2025 00:01:01
Перші видання "Володаря перснів" пішли з молотка за 250 тис. доларів
Читати
У 2026 році з'явиться еЧек: що це і як працює
Технології 30.12.2025 23:32:35
У 2026 році з'явиться еЧек: що це і як працює
Читати
Другий найкасовіший фільм в історії українського кіно: Стрічка "Ти - космос" перевершила бюджет
Культура 30.12.2025 23:03:15
Другий найкасовіший фільм в історії українського кіно: Стрічка "Ти - космос" перевершила бюджет
Читати

Популярнi статтi