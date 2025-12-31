Путін наказав розширити буферну зону на північному сході України

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ у 2026 році розширити так звану буферну зону на територіях Сумської та Харківської областей, що межують із Росією. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, передає Reuters.

За словами Герасимова, він уже проінспектував угруповання військ Північ, яке відповідає за цей напрямок. Дане військове з’єднання було створене на початку 2024 року. Офіційною метою його діяльності Кремль називає створення зони безпеки вздовж кордону та відтіснення підрозділів Збройних сил України вглиб їхньої власної території.

Ця заява з’явилася на тлі погроз Москви відповісти на чергову нібито атаку на резиденцію російського президента.

Українська сторона категорично відкинула звинувачення РФ. У Києві заявили, що подібні маніпуляції Кремля є спробою зірвати потенційні мирні переговори та виправдати подальшу агресію, оскільки повномасштабна війна триває вже майже чотири роки.