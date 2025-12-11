Новий бонус для абітурієнтів: до 15 балів за проходження “нульового курсу”

В Україні запроваджують новий формат передвступної підготовки — так званий “нульовий курс”, який стартує вже цієї зими, повідомило Міністерство освіти і науки.

Виші зможуть відкривати 3–6-місячні програми для абітурієнтів, які хочуть підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ). Навчання передбачає обов’язкові предмети: українську мову, математику та історію України, а також один вибірковий курс — іноземну мову, природничі дисципліни або літературу. На кожен із предметів виділено по 90 аудиторних годин. Курси будуть доступні як у денному форматі, так і дистанційно.

У МОН зазначають, що випускники, які після проходження «нульового курсу» вступатимуть до того ж університету, отримають до 15 додаткових балів до свого конкурсного бала.

Програму буде запущено вже цієї зими.

