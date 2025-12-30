Відповідно до законодавства про деколонізацію: Мінкульт перейменував Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського

Національну музичну академію України (НМАУ) імені Петра Чайковського перейменували відповідно до законодавства про деколонізацію. Про це повідомило Міністерство культури України.

Мінкульт зазначив, що рішення ухвалене в межах реалізації державної політики деколонізації української культури та на виконання закону України про заборону пропаганди російської імперської політики.

Відтепер НМАУ імені Петра Чайковського називатиметься просто Національною музичною академією України.

За словами віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики — міністерки культури України Тетяни Бережної, перейменування відповідає вимогам законів про культуру та вищу освіту.

— Продовжуємо процес деколонізації української культури, — наголосила вона.

Підставою для зміни назви став фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

Комісія дійшла висновку, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

Згідно з наказом Міністерства культури, ректор закладу має подати статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви.

Також передбачене внесення змін до установчих документів і контракту керівника закладу.

У Мінкульті наголосили, що перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії.