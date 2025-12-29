Освітній застосунок для учнів, батьків і педагогів "Мрія" нині використовують у понад 2800 закладах загальної середньої освіти України — це приблизно кожна п’ята школа в країні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Платформа працює у всіх 24 областях і є безкоштовною для закладів освіти, вчителів, школярів та їхніх батьків. У МОН зазначають, що функціональні можливості застосунку планують поступово розширювати, зокрема й для дошкільної освіти.

Наразі педагоги застосовують "Мрію" для календарно-тематичного планування, ведення електронних журналів, формування розкладу, звітності та автоматичного підрахунку результатів навчання. Від початку року через платформу вчителі виставили близько 77 млн оцінок, додали 8,5 млн домашніх завдань і понад 8,4 млн разів внесли теми уроків.

У 2025 році в застосунку в тестовому режимі запрацювали інструменти на основі штучного інтелекту. Серед них — генератор тестів, який формує завдання відповідно до теми уроку, навчальних матеріалів і рекомендацій МОН.

За даними міністерства, цього року учні понад 13,6 млн разів переглядали матеріали уроків і більш як 12 млн разів — власні оцінки. Батьки ж цікавилися домашніми завданнями дітей 5,5 млн разів, а результатами навчання — понад 5 мільйонів.

У МОН повідомили, що впродовж наступного року планують збільшити кількість користувачів і розширити функціонал "Мрії". Зокрема, передбачено запуск системи заохочення учнів та автоматичного генератора розкладу.

Окремим напрямом стане "Мрія. Дошкілля", старт якої запланований на 2026 рік. Вона надасть педагогам інструменти для обліку занять і відвідування, а батькам — доступ до інформації про навчання та дозвілля дітей. Також у відомстві анонсували початок роботи над створенням версії застосунку для закладів вищої освіти.

У перспективі, наголошують у МОН, "Мрія" має перетворитися на єдину цифрову освітню екосистему, яка супроводжуватиме людину від дошкілля до навчання впродовж усього життя, поєднуючи контент, сервіси та індивідуальні освітні траєкторії.