Україна офіційно визнала освіту у 55 суботніх і недільних школах за кордоном

Міністерство освіти і науки повідомило, що до офіційного переліку верифікованих освітніх осередків увійшли 55 суботніх і недільних шкіл у різних країнах світу. Вони відповідають державним вимогам та отримали право реалізовувати програму українознавчого компонента для дітей української громади за кордоном.

У міністерстві наголошують, що держава офіційно визнає результати навчання, здобуті у таких школах. Це дозволяє українським закладам освіти перезараховувати оцінки та навчальні досягнення дітей без додаткових тестів і втрати класу.

Після проходження процедури верифікації, яку здійснює спільна комісія МОН і МЗС, школа отримує право організовувати навчання за українознавчим компонентом відповідно до українських стандартів. Загалом понад 21 тисяча українських дітей за кордоном навчається за цією програмою, а більш ніж 9 тисяч роблять це безпосередньо у верифікованих школах у 22 країнах світу.

У МОН уточнюють, що верифікація також забезпечує офіційне зарахування педагогічного стажу вчителям таких осередків: вони можуть отримувати надбавку за вислугу років, якщо їхня викладацька діяльність підтверджена документально і становить не менше 180 годин на рік.