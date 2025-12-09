Швейцарська освіта сина Галущенка виявилася дорожчою за всі доходи батька

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи — швейцарському College Alpin Beau Soleil.

Вартість навчання та проживання у цьому закладі сягає до 200 тисяч доларів на рік, встановили журналісти «Схем» із Радіо Свобода.

Фото 18-річного Максима Галущенка, опубліковані на офіційних сторінках коледжу у соцмережах, підтверджують його навчання у Beau Soleil щонайменше з 2022 року. Заклад, розташований у Віллар-сюр-Оллон, входить до списку найелітніших шкіл Європи та не надає фінансової допомоги або стипендій.

На сайті коледжу зазначено: ціна навчання у 2025–2026 роках становитиме від 133 до 144 тисяч швейцарських франків, залежно від класу. Разом із додатковими витратами фактична сума на рік для старших класів наближається до 180 тисяч доларів.

За підрахунками журналістів, за чотири роки родина Галущенка могла витратити близько 700 тисяч доларів — що значно перевищує офіційні доходи колишнього міністра та його задекларовані заощадження.

Попри це, жодних витрат на навчання старшого сина у деклараціях Галущенка немає.

Адвокати ексміністра стверджують, що оплату здійснювала колишня дружина, але документів про це не надали.

Саме вона у 2022 році виїхала з дітьми до Європи, що підтверджують публікації з її телеграм-каналів.

Однак аналіз доходів Ольги Богданової за 2021 рік свідчить, що її фінансових можливостей також не вистачило б на покриття таких витрат.

За законом, будь-які витрати членів родини декларанта, що перевищують 151 400 гривень, підлягають обов’язковому декларуванню.

У НАЗК наголошують, що оплата третьою особою навчання дітей є подарунком, який також має бути задекларований.

«Схеми» звернулися до НАБУ з питанням про можливу перевірку походження коштів, і там пообіцяли надати відповідь.

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік і міністра юстиції — з липня до листопада 2025-го. Його усунення з посади в Мін’юсті збіглося зі скандалом навколо спецоперації НАБУ «Мідас». У рамках цієї операції детективи викрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі», через яку було «відмито» близько 100 мільйонів доларів.

Слідство стверджує, що гроші проходили через офіс, пов’язаний із родиною екснардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Детективи також повідомляли, що у справі фігурують четверо міністрів Кабміну.

Галущенко заперечує причетність до корупційних схем і заявляє, що відсторонення на час слідства є «цивілізованим кроком». Офіційної підозри йому не вручали, однак 21 листопада він, за даними медіа, з’явився на допит до НАБУ.