У Харкові судитимуть жінку, яку звинувачують у замінуванні мопеда, внаслідок чого загинули двоє військових

У Харкові судитимуть жінку за теракт в Індустріальному районі, що стався в червні 2025 року. Вона, за версією прокуратури, замінувала скутер за вказівкою кураторів з РФ. Через детонацію один чоловік загинув на місці, а інший — помер у лікарні.

Про це 10 грудня повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі вважають, що за детальними відеоінструкціями кураторів жінка власноруч виготовила вибуховий пристрій із дистанційним керуванням у себе вдома.

"Згодом представники РФ встановили контакт з українськими військовими, і під приводом допомоги домовилися передати їм скутер, який доставили службою перевезень. У червні харків’янка прийшла до парку в Індустріальному районі, щоб провести розвідку. Вона перевірила багажне відділення мопеда, взяла звідти ключі від нього та пішла з місця", — кажуть у прокуратурі.

Після обіду вона повернулась, відкрила багажник скутера та поклала туди чорний рюкзак, всередині якого була вибухівка.

"Вже надалі, коли військові приїхали на місце і підійшли до мопеда, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП. Внаслідок вибуху один із військовослужбовців загинув на місці, інший — від отриманих поранень помер у лікарні", — сказано у повідомленні.

[Авто, біля якого вибухнув скутер в Харкові у червні 2025 року]

Авто, біля якого стався вибух в Індустріальному районі Харкова, червень 2025 року. Харківська обласна прокуратура

Того ж дня правоохоронці затримали жінку, її взяли під варту без внесення застави та обвинувачують за трьома статтями:

вчинення за попередньою змовою групою осіб терористичного акту, що призвів до загибелі людей;

незаконне зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, за попередньою змовою групою осіб.

Жінку судитимуть в Індустріальному райсуді Харкова, їй може загрожувати довічне ув'язнення.