Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет із підтримкою України

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у $900 млрд. З цієї суми $800 млн передбачено для підтримки України. Голосування відбулося в середу ввечері за часом Вашингтона, повідомляє The Guardian.

Документ робить особливий акцент на європейській безпеці. NDAA забороняє скорочувати чисельність американських військ у Європі менше ніж до 76 тисяч осіб на період понад 45 днів і блокує вивезення ключового військового обладнання з континенту. «Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють силу Америки, підтримують союзників і забезпечують, щоб США залишалися наймогутнішою армією світу», — заявив спікер Палати представників Майк Джонсон перед голосуванням.

В межах проєкту закону $400 млн закладено на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) у 2026 фінансовому році. Програма продовжена до 2029 року. NDAA лише санкціонує програми Пентагону — фактичне фінансування має бути затверджене окремим бюджетним законопроєктом.

