Нічне пекло триває: добрі дрони атакували російські міста

У ніч на 8 грудня кілька російських міст зазнали масованих атак, повідомляють місцеві джерела та спостереження NASA.

Саратов / Енгельс: близько півночі зафіксовані пожежі в Заводському районі Саратову та в Енгельсі поблизу аеродрому. За даними NASA, спостерігалася пожежа на території Саратовського НПЗ, проте ці дані потребують уточнення.

Волгоград: під час спроби відбиття атаки на промислову зону Тракторозаводського району російське ППО потрапило по житлових будинках на вулиці Лодигіна (будинки 12 та 13). За повідомленнями, російське ППО залишається єдиною загрозою для місцевого населення з повітря.

Тула: з 2:00 до 5:00 над містом лунали вибухи, фіксувалася робота ППО. Офіційно повідомляють про збиття двох БПЛА, що не відповідає заявленій кількості та інтенсивності вибухів.

Ростовська область: атаки торкнулися енергетичної інфраструктури в Чертковському, Шолоховському, Боковському, Міллеровському та Верхньодонському районах. Пошкодження ЛЕП призвели до знеструмлення села Маньково-Калитвенське та хуторів Гусєв і Мар’янин. Жертв серед населення немає.

Москва та Ленінградська область: зафіксовано роботу ППО. Мінвбивства РФ повідомило про збиття 67 БПЛА.

Триває уточнення інформації про масштаби пошкоджень та роботу систем ППО.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна вибиває ключові нафтові та газові потужності РФ.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

атака на РФукраїнські БПЛАдобрі дронипожежі в Саратовіатака на Енгельс
Популярнi статтi