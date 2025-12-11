За нинішніх темпів наступу захоплення Донбасу може затягнутися на кілька років

Територіальні здобутки Росії від початку поточного року становлять менше одного відсотка території України. З початку 2025 року російська армія просунулась на 4669 кв. км — це лише 0,77% території України. Водночас такі мізерні територіальні зміни коштували агресору непропорційно великих людських втрат: понад 390 тисяч убитих і поранених, тобто більш ніж 80 військових на кожен квадратний кілометр, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті наголошується, що навіть на напрямках, де російське просування відбувається трохи швидше, зокрема біля Гуляйполя, успіхи залишаються незначними у загальному масштабі фронту. Аналітики зазначають, що малоймовірно, що Росія зможе прискорити наступ найближчим часом. Аналітики вказують, що поле бою, насичене дронами, унеможливлює для російських військ маневрові дії, необхідні для швидкого прориву.

За оцінками експертів, для захоплення всієї Донецької області військовим шляхом Росії знадобиться щонайменше два-три роки. При цьому втрати можуть стати непосильними навіть для російської армії. Саме тому, на думку ISW, Кремль намагається тиснути на Україну та західні держави, аби ті погодилися передати Донбас політичним шляхом, без бою. Це дозволило б Росії зекономити ресурси та отримати вигідніші позиції для майбутньої агресії.

Аналітики наголошують, що новий указ Путіна від 8 грудня фактично дозволяє призов необмеженої кількості резервістів на службу та на військові збори у 2026 році.

Як повідомляло раніше ForUa, удари РФ по містах спричинили рекордну кількість цивільних жертв.