Війна

Ситуація на фронті: ворог намагається оточити Гуляйполе

Російські окупаційні війська концентрують зусилля на Олександрівському напрямку, намагаючись обійти Гуляйполе та перерізати дорогу між Гуляйполем і Покровським у Дніпропетровській області.

«Після того, як вони подолали річку Вовча та раніше підготовлені позиції, вони намагалися розвивати успіх. Завдання їхнє дуже просте – обійти Гуляйполе. Вони штурмують його лобово та заходять малими й більшими піхотними групами. Більша частина їх знищується, але спроби тривають, особливо за погіршення погодних умов», – розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк.

Він також повідомив, що окупанти намагалися перерізати трасу в районі села Добропілля, щоб обходити і Покровське, і Гуляйполе. Наразі ці просування зупинені.

Як повідомляло раніше ForUa, українські бригади зазнають втрат під час виходу з Мирнограда.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

гуляйполеДобропілляОлександрівський напрямокштурми Гуляйполя
