Україна завершує роботу над документом про параметри закінчення війни, який передасть у Білий дім

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Київ щодня веде діалог із міжнародними партнерами, аби визначити «працездатні та реалістичні кроки для завершення війни».

За його словами, у графіку на сьогодні – розмова з американською стороною щодо документа, який має деталізувати процес повоєнної відбудови та економічного розвитку України. Паралельно Україна фіналізує роботу над 20-пунктовим фундаментальним документом, що може визначити параметри завершення війни.

«Розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами в Європі», — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що на завтра запланована зустріч «Коаліції охочих». За його словами, робота цієї групи має забезпечити майбутню безпеку України та унеможливити нову агресію Росії.

У своїх заявах президент назвав ключовими питаннями примус Росії до завершення війни та стримання Кремля від третього вторгнення.

Перед цим експрезидент США Дональд Трамп у коментарі Politico заявив, що Росія нині перебуває «без сумніву» у сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. У Кремлі відреагували, повідомивши, що заяви Трампа «співзвучні» з баченням Москви.

Минулого тижня у Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера з Володимиром Путіним, під час якої обговорювали можливі параметри мирної угоди. Путін пізніше підтвердив, що російська сторона не погодилася з частиною пунктів американського плану.

Після цієї зустрічі українська делегація у США продовжила багатоденні переговори з командою Трампа. Трамп також заявив, що Зеленський нібито ще не ознайомлений із деталями американських пропозицій, але запевнив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує — хоча вона «воліла б мати всю Україну». Зеленський у відповідь зазначив, що розбіжності щодо територій у переговорах залишаються.

Доки безпекові радники України і Європи переглядають умови, на яких може завершитися війна, видання Axios повідомило про плани американської адміністрації: буцімто там прагнуть віддалити Володимира Зеленського від європейських лідерів, щоб ефективніше на нього тиснути.

Журналісти посилаються на українських та американських посадовців, які стверджують, що Вашингтон очікує від українського президента швидких рішень.

Натомість європейські партнери радять Зеленському бути терплячим і обережним. І це, сказано в публікації, дратує декого в Білому Домі, хто вважає європейців основною перешкодою для укладення угоди.