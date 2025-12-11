Темні витівки Білого дому: з якою метою Трамп педалює тему виборів в Україні

Володимир Зеленський, реагуючи на заклик свого американського колеги Дональда Трампа щодо необхідності проведення президентських виборів в Україні, закликав американських партнерів не спекулювати на цій темі, попередньо висловивши готовність до проведення народного волевиявлення. Про те, як і чому електоральне питання затьмарило собою виклики великої війни – далі в матеріалі ForUA.

У своєму традиційному вечірньому відео зверненні в середу, 10 грудня президент Володимир Зеленський, серед іншого, прокоментував питання проведення президентських виборів під час повномасштабної війни. Зокрема, нинішній господар Банкової, попередньо зауваживши, що предметно обговорив дане питання з представниками Верховної Ради, додав: «Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, зокрема наш ключовий партнер у Вашингтоні, так багато і так конкретно говорить про вибори в Україні в умовах правового режиму воєнного стану, ми повинні дати українські законні відповіді на кожне запитання і кожен сумнів. Це непросто, але тиск із цього приводу нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки насамперед. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України, і це буде».

Принагідно нагадаємо, що днями Дональд Трамп заявив, мовляв, наразі «настав час» для того, аби в Україні були проведені президентські вибори. «Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би, я не знаю…», - сказав президент США. Натомість Зеленський гранично оперативно висловив готовність до проведення виборів, проте, додав, що їх вірогідність залежить від виконання двох ключових умов - безпеки та зміни законодавства.

«Вибори в Україні зараз потрібні Путіну більше, ніж мирний договір. Це не припущення, а твердження. Перше. Тема виборів з самого початку є зовнішньою вимогою і грубим втручанням у внутрішні справи України. Розмову про вибори, як умову, почала Росія. Ворогу потрібен не результат виборів, а процес - як широкий простір для диверсій. Різних диверсій. Друге. У виборчу кампанію держава увійде, але з неї може не вийти. І внутрішні чинники, а тим більше вороже втручання, «розірвуть» країну, обтяжену війною під час виборчої кампанії. Ми себе не позбираємо в буквальному сенсі. Третє. Вибори неможливо провести тепер ні де-юре, ні де-факто, якщо мова саме про вибори, а не про їхню імітацію. Це якщо дуже узагальнено оцінювати ситуацію, бо є сотні інших нюансів. Зовнішні вимоги про вибори зараз однозначно треба відкинути й навіть не починати шкідливу дискусію про це», - наголошує політолог та офіцер ЗСУ Михайло Бесараб.

Водночас політолог Володимир Фесенко робить наступний акцент: «Відповідь президента Зеленського Трампу про вибори в Україні під час війни викликала великий інформаційно-політичний ажіотаж. Судячи по запитаннях деяких західних журналістів, багато хто це сприйняв майже як анонс президентських виборів під час війни, які мають відбутися вже найближчим часом. Чомусь не всі звертають увагу на головну умову таких виборів - забезпечення безпеки під час виборів, на чому акцентує увагу Зеленський. І це не про «Петріоти» та інші ППО, які мають закрити небо (на жаль повністю вони не закривають, і не гарантують повної безпеки). Це про припинення вогню: як мінімум в повітрі, а краще повне і всеосяжне припинення вогню на час підготовки і проведення виборів. Однак про це і сам Зеленський, і багато наших інших представників вже неодноразово казали раніше, тому я не впевнений, що у Вашингтоні це сприймуть належним чином. А важливо, щоб сприйняли всерйоз».

«Взагалі, я б радив наполегливо запросити до нас представників адміністрації Трампа як офіційних консультантів ЦВК України для оцінки можливості проведення виборів під час війни і практичної підготовки цих виборів. Хай поїдуть (і не на 2-3 години, а хоча б на декілька днів) до Херсона, де російські дрони полюють на мирних жителів, до Харкова, Сум, Нікополя, Дніпра, Запоріжжя і Одеси, а особливо на лінію фронту (під Покровськ, Куп’янськ, а бо в Гуляйполе) і на місці оцінять можливості та необхідні технічні умови проведення виборів під час війни, зокрема й в умовах відсутності електрики більшу частину доби. А в якості спостерігачів на ці вибори - саме в прифронтову зону - слід запросити сенаторів та конгресменів зі США. Нехай на власні очі побачать вибори під час війни, якщо звісно вони відбудуться, в чому у мене є великий сумнів на даний момент», - підсумовує експерт.

Зазначимо, що подібні до вищенаведених оцінок є домінуючими як у вітчизняному, так і у притомному західному експертному середовищі і цілком зрозуміло, чому, позаяк очевидні та «залізні» аргументи лежать на поверхні. Проте їх чомусь вперто не чує і не бачить чинний господар Овального кабінету.

Очевидна поведінкова неадекватність чинного господаря Білого дому викликає політичний екстаз в країні-агресорці. Зокрема, путінський речник Пєсков напередодні висловив неабияке задоволення заявами Трампа про Україну в цілому, і необхідність проведення виборів, зокрема. «Ці вислови (президента США - Ред.) є дуже важливими і загалом вони збігаються з баченням російської сторони», - не приховуючи задоволення зазначив він.

Натомість пан Трамп, у якого, бачте, «прекрасний Крим», виявляється, омивається з чотирьох боків океаном, у середу, 10 грудня повідомив про вже третє успішне проходження когнітивного тесту: «Мені сказали, що мало хто зміг успішно пройти цей тест, і, насправді, більшість людей показують дуже погані результати, але не я». Так Трамп, за його ж словами, відреагував на інформацію New York Times, де нещодавно з’явилися неточні повідомлення, в яких зазначалося, що його публічний графік наразі більш обмежений, ніж під час його першого терміну, і наводилися приклади, коли він під час зустрічей надовго заплющував очі, «скидаючись на сонного Джо», тобто Байдена. На правду, замість нескінченно-невгамовного маятника Трампа, краще вже б вже дійсно мав місце «сонний Дональд».