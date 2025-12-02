Україна завдала рекордної кількості ударів по нафтовій інфраструктурі Росії

Перспективи переробки нафти у Росії стали туманними після того, як у листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі Росії. Про це свідчить підрахунок агенції Bloomberg на основі публічних заяв сторін.

За останній місяць осені українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи (НПЗ) за допомогою дронів. Цей найвищий за весь час показник збігається з чотирма атаками по нафтових терміналах на Чорному морі, а також вибухами на танкерах "тіньового флоту", що перевозили нафту з РФ, зауважує медіа.

Під час листопадових атак українські безпілотники неодноразово уражали декілька НПЗ у центральній частині Росії поблизу Москви, у Поволжі й на чорноморському узбережжі. Метою таких дій є зменшення доходів РФ від енергоресурсів та її здатності фінансувати війну.

За даними Bloomberg, за рік до посилення атак ці НПЗ забезпечували понад 20% загального обсягу перероблювання нафти у Росії.

Профільна компанія Kpler вказує, що удари призвели до того, що у листопаді 2025 року обсяг перероблення нафти у РФ склав близько 5 млн барелів на день, з "подальшими ризиками зниження". Раніше Росія, зазвичай, переробляла від 5,3 до 5,5 млн барелів на день наприкінці осені.

Через повторювані удари по тих самих об'єктах зростає невизначеність щодо того, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу навіть після завершення ремонтних робіт, що ще більше погіршує перспективи перероблення нафти в Росії, – зауважили в Kpler.

Новоросійськ постраждав найбільше

Експорт нафти з Новоросійська скоротився вдвічі після ударів дронів, повідомляє Reuters. Компанія Chevron відновила відвантаження сирої нафти через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську після атаки морського дрона.

Йдеться про підприємство Tengizchevroil, завантаження якого на танкери знову розпочалося через швартовий пункт №1. Водночас швартовий пункт №2 було пошкоджено внаслідок атаки.

КТК, що забезпечує понад 1% світового постачання нафти, має російських, казахстанських і американських акціонерів. Зазвичай термінал використовує два активні швартові пункти і один резервний, але третій перебуває на ремонті з 12 листопада. Ремонт може тривати до двох місяців.

Аналітики Energy Aspects зазначили, що атака дронів скоротила експорт CPC приблизно удвічі. За їхніми даними, повне закриття порту було тимчасовим заходом, а ВПМ-1 уже перезапустили або запуск завершують. Супутникові знімки підтверджують, що біля нього сьогодні пришвартоване судно.