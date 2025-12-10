Коломойський у суді розповів журналістам про спробу вбивства Міндіча в Ізраїлі

Бізнесмен Ігор Коломойський, який уже понад два роки перебуває у СІЗО та проходить у низці гучних корупційних проваджень, під час десятихвилинного засідання 10 грудня повідомив журналістам про нібито спробу замаху на бізнесмена Тимура Міндіча. Про це свідчить трансляція «5 Каналу».

Апеляційний суд мав розглянути скаргу на продовження утримання Коломойського під вартою до 14 грудня, однак засідання знову не відбулося через відвід суддів.

Після оголошення відводу Коломойський звернувся до журналістів, заявивши, що 28 листопада в Ізраїлі злочинці нібито спробували вчинити замах на Міндіча, але помилилися будинком.

«Замах на нього був. Спроба тільки. В Ізраїлі. Не здійснилася, злочинці заарештовані… Поранили хатню робітницю. Переплутали із сусіднім будинком», — сказав бізнесмен і поскаржився на «крижане мовчання» Ізраїлю.

Він пообіцяв «подробиці» на наступному засіданні й закликав журналістів прийти знову.

Раніше Коломойський анонсував «гучні заяви про корупцію у верхах влади» та запросив українські й іноземні ЗМІ стежити за його процесами. 8 грудня десятки журналістів чекали на нього в Подільському райсуді, але бізнесмена так і не доставили — представники суду заявили, що зламався транспорт. Адвокати стверджують, що це відбувається вже не вперше, і що четвертий тиждень поспіль його не можуть привезти до зали засідань.

Ігор Коломойський — один із найвпливовіших бізнесменів країни та ключовий спонсор Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року. Понад два роки він перебуває у СІЗО у справах, що стосуються фіктивних операцій у банківському секторі та можливого виведення коштів.