Напруга зростає: США та Європа опинилися на межі конфлікту

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели надзвичайні переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану для України. Лідери наголосили, що нині настав “критичний момент” для України, її народу та загальної безпеки в євроатлантичному регіоні.

Трамп визнав, що під час розмови обмінявся “досить жорсткими словами” з європейськими колегами, повідомляє The Telegraph. Американський президент зазначив, що не бажає брати участь у зустрічі з українським та європейськими лідерами на вихідних, якщо не буде реальної перспективи миру.

Нещодавно Зеленський провів віртуальну зустріч із представниками США, включно зі Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком, щоб обговорити економічний розвиток та післявоєнну відбудову України в межах мирного плану Трампа. Український президент повідомив, що деякі пропозиції можуть бути успішно реалізовані.

Проте українські чиновники висловлюють побоювання щодо тиску на Київ з метою поступок на сході країни, адже США поки не надали достатніх гарантій безпеки. Раніше Трамп встановив “різдвяний дедлайн” для досягнення угоди.

На тлі цих подій розвідслужба оборони Данії (DDIS) уперше назвала США потенційною загрозою безпеці Європи. У щорічному звіті зазначено, що адміністрація Трампа дедалі більше використовує економічну силу, включно з погрозами високих мит, та не виключає застосування військової сили навіть проти союзників. DDIS також вказала на невизначеність у ролі США щодо забезпечення безпеки Європи, наголосивши, що Росія і Китай залишаються головними загрозами, а Балтійське море є регіоном потенційного конфлікту між НАТО і Росією.

Як повідомляло раніше ForUa, Мерц, Макрон і Стармер провели переговори з Трампом.