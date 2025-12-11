Жива новорічна ялинка може зашкодити здоров’ю

Живі новорічні ялинки можуть погіршувати самопочуття та викликати алергічні реакції, зокрема кашель, нежить і загострення астми. У теплих приміщеннях можливі подразники активізуються, що підвищує ризик для людей із чутливою дихальною системою.

Живі ялинки часто містять пилок, пил, спори плісняви, а також залишки комах, повідомляє Institute for Respiratory Health. Це може провокувати чхання, кашель, закладеність носа, подразнення очей, свербіж і сльозотечу. У людей з астмою або хронічними алергіями контакт із такими подразниками може призвести до загострення симптомів, включно з нападами астми та подразненням дихальних шляхів.

Окрему небезпеку становлять спори грибів. Після занесення дерева в тепле сухе середовище їх концентрація в повітрі може зрости у кілька разів. Коли ялинка висихає, дрібні частинки та пилок поширюються в приміщенні, погіршуючи якість повітря.

Фахівці також звертають увагу, що хвойні дерева виділяють леткі органічні сполуки, зокрема терпени, які відповідають за характерний «сосновий» запах. У деяких людей вони можуть викликати подразнення слизових оболонок і дихальних шляхів. Крім того, ялинки можуть бути оброблені пестицидами або хімічними речовинами для збереження товарного вигляду.

Водночас експерти зазначають, що штучні ялинки також можуть накопичувати пил, пилових кліщів і спори плісняви, особливо якщо зберігалися у вологих або запилених приміщеннях.

Щоб зменшити ризики, рекомендується обприскати живу ялинку водою перед занесенням у дім, підтримувати її вологість, регулярно провітрювати приміщення та за потреби використовувати очищувачі повітря. Штучні ялинки слід ретельно очищувати перед встановленням і після завершення свят.

