Удари РФ по містах спричинили рекордну кількість цивільних жертв — ООН

Кількість загиблих і поранених серед цивільного населення в Україні зростає на тлі ескалації бойових дій. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини , у період із червня по листопад в Україні загинули щонайменше 1420 цивільних осіб, ще 6545 людей отримали поранення. Це на 12% більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше та на 37% більше, ніж у попередні шість місяців. Серед загиблих і поранених — 61 медичний працівник, 6 представників засобів масової інформації та 99 співробітників екстрених служб.

В ООН наголошують, що наведені цифри не є остаточними, оскільки процес підтвердження жертв триває й реальні втрати можуть бути вищими.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що звіт фіксує низку тривожних тенденцій. Серед них — зростання кількості жертв серед цивільних як у прифронтових, так і в міських районах, систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру, а також випадки катувань і жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними затриманими.

За оцінкою ООН, у червні 2025 року кількість цивільних жертв різко зросла, а в липні був зафіксований найвищий місячний показник загиблих і поранених серед цивільного населення з квітня 2022 року.

За даними доповіді, 62% усіх жертв спричинили вибухові засоби широкого радіусу дії, які застосовувалися у прифронтових регіонах. Найбільше від цих атак постраждали люди похилого віку. Ще 38% цивільних жертв стали наслідком ударів далекобійними ракетами та боєприпасами, що затримуються в повітрі, які використовувалися у густонаселених міських районах, часто далеко від лінії фронту. Регулярні атаки фіксували у Києві, Харкові та Запоріжжі, а також у регіонах, які раніше не зазнавали обстрілів, зокрема в Чернівцях і Закарпатті.

У жовтні та листопаді 2025 року Росія здійснила вісім масштабних скоординованих атак із застосуванням ракет і безпілотників по енергетичній системі України. Як зазначають в ООН, удари призвели до аварійних та планових відключень електроенергії тривалістю до 18 годин на добу, а в окремих регіонах — до перебоїв з водо- і теплопостачанням.

За останніми оцінками ООН, у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб в Україні внаслідок застосування далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених — на 75%.

