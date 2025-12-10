Мелоні переконувала Зеленського погодитися на умови США, - ЗМІ

Італія, схоже, дедалі активніше тяжіє до позиції Дональда Трампа щодо швидкого завершення російсько-української війни — навіть ціною українських поступок. Про це пише Corriere della Sera, описуючи деталі закритої зустрічі прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні з президентом Володимиром Зеленським у Римі.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі в Римі півтори години переконувала президента України Володимира Зеленського погодитися на болючі компроміси заради швидкого завершення війни, стверджують журналісти.

За даними газети, за фасадом «конструктивної зустрічі» та дипломатичних посмішок ховалася розмова, сповнена взаємного тиску. З боку Мелоні тон був максимально прямим, а головне повідомлення зводилося до заклику розглянути можливість поступок, які Києву буде важко прийняти.

Журналісти зазначають, що переговори «пройшли не зовсім гладко», зокрема тому, що Італія підтримує американський поспіх щодо мирної угоди й дедалі більше тяжіє до позицій Вашингтона, а не європейських партнерів. Додатковою тінню став корупційний скандал в Україні, на який у Римі «не позбавлені зауважень».

У правлячій коаліції Італії поширена думка, що Мелоні фактично здійснює моральний тиск на Зеленського, зокрема й від імені Білого дому. Натомість український президент просить Рим допомогти пом’якшити позицію Дональда Трампа та вплинути на рішення, яке, схоже, вже сформувалося в адміністрації США: мир будь-якою ціною, навіть якщо ціна — українські поступки.

Водночас Київ має і свій перелік очікувань від Риму, зокрема активнішу участь Італії у передачі Україні доходів від заморожених російських активів та готовність фінансувати закупівлі американської зброї для ЗСУ.

Італія своєю чергою вирішила не приєднуватися до програми НАТО PURL із постачання американської зброї Україні, пояснюючи це тим, що на тлі переговорів таке рішення є передчасним і у разі угоди Києву знадобляться вже не боєприпаси, а інші гарантії.

Нагадаємо, що навіть якщо президент Зеленський погодиться на формулу, яку просувають США, це ще не означає автоматичного припинення війни. Владімір Путін неодноразово демонстрував, що його інтерес — не мир, а капітуляція України, переділ безпекової архітектури Європи та збереження можливості продовжувати агресію у вигідний момент. Кремль використовує переговори як інструмент тиску, а не як шлях до врегулювання. Тому навіть формальна домовленість, до якої підштовхують Київ західні партнери, може не наблизити кінець війни, якщо Москва не змінить своїх стратегічних цілей.