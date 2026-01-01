Окупанти втратили динаміку: темпи захоплення територій в грудні зменшились

У грудні російські війська знизили темпи штурмових дій і просування на фронті. За даними аналітичного проєкту DeepState, протягом місяця окупанти захопили 445 кв. км території України, що на 12% менше, ніж у листопаді.

Аналітики також фіксують зменшення кількості штурмів на 9%. У DeepState пов’язують цю тенденцію з кадровими проблемами в армії РФ, які, за їхньою оцінкою, стають дедалі відчутнішими.

Найбільші територіальні втрати у грудні зафіксовані на Слов’янському напрямку — 35% від усіх втрачених площ. Втрата Сіверська, зазначають аналітики, стала серйозним ударом, попри те що на цю ділянку припало лише 5% усіх штурмових дій. Це, на думку DeepState, свідчить про високу ефективність окремих наступальних операцій РФ на тлі загальних проблем.

На Покровському напрямку зафіксовано 26,5% втрат територій і 32,5% штурмових дій. Попри високу інтенсивність боїв, аналітики оцінюють оборону на цій ділянці як загалом ефективну.

Третє місце за втратами посів Гуляйпільський відтинок — 10% втрачених територій при 11% штурмів. У DeepState визнають негативний вплив ситуації з 102-ю окремою бригадою ТрО, однак не вважають оборону на напрямку провальною.

Окремо аналітики відзначили Новопавлівський (Олександрівський) напрямок у зоні відповідальності 20-го армійського корпусу. Тут зафіксовано 8% втрат територій при 11% штурмових дій. Ще восени ця ділянка була однією з найскладніших, однак за останні два місяці інтенсивність боїв скоротилася приблизно на третину, а територіальні втрати — у рази. У DeepState пов’язують покращення ситуації з оновленням командування, зокрема з призначенням генерала Ніколюка.

Як повідомляло раніше ForUa, наші захисники заявили про спроби РФ прорватися на північ від Грабовського.