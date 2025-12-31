У Фінській затоці вийшли з ладу п’ять підводних кабелів, що з’єднують Естонію з іншими країнами

У Фінській затоці наразі не функціонують п’ять підводних телекомунікаційних кабелів, з яких чотири забезпечують зв’язок Естонії з іншими країнами, а ще один з’єднує материкову частину країни з островом Гіюмаа. Про це у середу повідомило Міністерство юстиції та цифрових комунікацій Естонії.

За інформацією, отриманою від телекомунікаційних операторів, протягом останніх днів збої були зафіксовані на кількох підводних лініях зв’язку. Зокрема, з 28 грудня несправності виявили у двох місцях кабелю CITIC між Естонією та Швецією. Також проблеми виникли на кабелі Telia між Ляенемаа і Гіюмаа та на кабелі Arelion, що сполучає Гіюмаа зі Швецією.

Крім того, з ранку середи зафіксовано пошкодження ще двох ліній: підводного кабелю Arelion між Естонією та Фінляндією, а також кабелю компанії Elisa, який з’єднує Таллінн і Гельсінкі.

У міністерстві зазначили, що у перших трьох випадках причиною несправностей, імовірно, стали сильні шторми останніх днів. Натомість обставини пошкодження двох кабелів між Естонією та Фінляндією наразі з’ясовуються.

Попри інциденти, влада запевняє, що зв’язок з Естонією залишається стабільним завдяки альтернативним морським і наземним маршрутам, а всі телекомунікаційні послуги надаються у повному обсязі.

Раніше того ж дня фінська поліція повідомила про пошкодження кабелю Elisa між Гельсінкі та Таллінном. За даними правоохоронців, Фінська прикордонна служба виявила судно, яке підозрюють у причетності до інциденту. Його зафіксували патрульний катер Turva та гелікоптер у виключній економічній зоні Фінляндії.

Поліція Фінляндії розпочала кримінальне розслідування за фактом пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю.