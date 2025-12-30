﻿
Росія не хоче ніякого референдуму в Україні, – Зеленський

Росіяни не зацікавлені у проведення референдуму в Україні. Для його проведення необхідна безпека, яку ворог не хочу надавати.

Окрім того, рішення, яке буде прийняте народом України на референдумі не можна буде назвати нелегітимним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 30 грудня, відповідаючи на запитання журналістів.

– Ми повинні зрозуміти, що Росія не хоче ніякого референдуму. І це абсолютно зрозуміло. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку. Сісфаєр для людей… Референдум без безпечної інфраструктури провести неможливо, – пояснив президент.

Тому, на думку, Зеленського, ворог буде постійно находити причини, щоб не допустити проведення референдуму.

Зокрема, якщо рішення щодо мирної угоди буде ухвалювати парламент, РФ завжди зможе сказати, що парламент був нелегітимним, оскільки працював понад п’ять років.

– Але назвати рішення народу України завдяки референдуму нелегітимним рішенням неможливо. Бо не може бути нелегітимного народу України. Він у нас один, єдиний народ України. І рішення громадян України, я вважаю, найголовніше, – зазначив президент.

ForUA нагадує, 29 грудня Зеленський заявив, що план мирної угоди про завершення війни в Україні необхідно закріпити на всеукраїнському референдумі.

Таким чином документу буде надана найвища легітимність і силу волевиявлення мільйонів громадян.

 Автор: Сергій Ваха

референдумпутінВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рф
Популярнi статтi