Війна

В Одесі заарештували судно «тіньового» флоту РФ

СБУ затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до «тіньового» флоту росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

Власник цього корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ викрили підконтрольний рф суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб. 

Напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах рф. 

Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки. 

Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу. 

Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України. 

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); 
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада); 
- ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил); 
- чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). 

За матеріалами СБУ на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяСБУОдесакорабель
