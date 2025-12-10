Коридор смерті: українські бригади зазнають втрат під час виходу з Мирнограда

Усі дороги, якими українські підрозділи могли залишити Мирноград Донецької області, наразі перебувають у так званій «сірій зоні», а частина села Рівне вже контролюється російськими військами. У зв’язку з цим коридор для виходу з міста став украй небезпечним, а ризик оточення зростає. Про це повідомили два джерела ЗМІ на Покровському напрямку. Інформацію також підтверджують дані аналітичного проєкту DeepState.

За словами військових, «сіра зона» навколо Мирнограда утримується вже кілька тижнів. Востаннє ротацію особового складу на техніці проводили в середині листопада, а на початку грудня з міста змогли вийти лише окремі військові пішки. Спроба прориву через Родинське в листопаді завершилася знищенням трьох машин українських підрозділів та суміжних сил.

Як зазначає один з офіцерів, перед активними діями противник системно знищує логістику, застосовує дрони та артилерію, що унеможливлює стабільне постачання та пересування.

Після втрати можливості руху через Покровськ український гарнізон у Мирнограді вимушений користуватися шляхами через населені пункти Рівне та Світле. Водночас частина села Рівне перебуває під контролем противника, а Міністерство оборони РФ публікує звідти відеозаписи.

Умовний коридор виходу з Мирнограда проходить кількома кілометрами «сірої зони» між частково зайнятим селом Рівне та захопленим Красним Лиманом. Родинське, розташоване північніше, за оцінками, перебуває під контролем російських сил приблизно на 80%.

За наявною інформацією, пересування цим коридором залишається надзвичайно небезпечним щонайменше протягом останніх трьох–чотирьох тижнів. Під час руху українські бригади зазнають втрат. Підрозділи Десантно-штурмових військ намагалися розчистити маршрут, однак про результати цих дій наразі не повідомляється.

